Украинские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, столкнулись с необычным противником в виде полчищ грызунов, которые появились в окопах. Как пишут Japan Times, мыши перегрызают проводку, что затрудняет доступ в интернет для военных.

Грызуны также атакуют терминалы спутникового интернета Starlink и заполняют окопы в поисках еды и тепла. Украинские бойцы применяют липкие ловушки, чтобы бороться с ними. Кроме того, российские дроны стали проще обнаруживать позиции ВСУ из-за опавших с деревьев листьев.

Один из украинских военнослужащих Дмитрий заявил, что не видел ни одной мыши прошлой зимой, но в этом году они появились в огромных количествах. Он также сообщил, что мыши испортили свитер, который прислала его супруга.

Кроме того, украинцы столкнулись с другой проблемой — нехватка генераторов. Большая часть приборов не была передана в зону боевых действий и хранилась на складах, а военнослужащие получили менее 15 процентов от закупленного оборудования.

С наступлением холодов характер боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) может измениться. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко. В первую очередь, по его словам, по затвердевшей почве легче передвигаться личному составу и технике.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.