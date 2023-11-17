На Украине назвали число пленных военных ВСУ

Число попавших в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет более 3,5 тыс. Об этом говорится в сообщении правительства Украины по итогам встречи комиссии «по вопросам установления фактов лишения свободы», передает ТАСС.

«Установлен факт лишения свободы 4 337 лиц (3 574 военных и 763 гражданских)», — сказано в сообщении, размещенном на сайте украинского кабмина.

До этого пленный украинский военнослужащий Валерий Вавко рассказал ТАСС, что власти Украины не хотят обменивать своих раненых бойцов, оказавшихся в российском плену.

Пленный солдат ВСУ Владимир Пиявка также заявлял, что отказался от предложения обмена, решив остаться жить в России.

15 октября в Ивано-Франковске прошла акция, в которой местные жители требовали от властей вернуть украинских военных из плена. В ней участвовали около ста человек.

В конце августа подобная акция проводилась в Киеве. Тогда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.