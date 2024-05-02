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Чемпион мира заявил, что поддерживает Роналду, а не Месси

Чемпион мира Чупков заявил, что поддерживает Роналду за его образ жизни

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Global Look Press

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему считает своим любимым футболистом Криштиану Роналду, а не Лионеля Месси.

«Я всегда симпатизировал «Манчестер Юнайтед» и «Реалу», а Криш был лидером этих команд. Он всегда делал невозможное возможным, плюс у меня вызывает симпатию само отношение спортсмена к своему образу жизни, к упорной работе на тренировках», — сказал Чупков.

Также чемпион мира рассказал, что видел несколько матчей Роналду в составе саудовского «Аль-Насра».

Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус».

За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Джорджина Родригес и Криштиану Роналду выложили фото из сауны.

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