Украинский актер и участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ), заявил, что Киеву необходимо отказаться от идеи присоединения Крыма и Донбасса военным путем, иначе жители этих территорий будут считать страну захватчиком. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, если присоединить регионы, которые могут считать Украину захватчиком, то для украинской стороны это станет ярмом.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина может быть принята в Североатлантический альянс без утраченных территорий, является неосуществимой.

Ранее газета The Guardian писала, что Андерс Фог Расмуссен обсуждал этот вопрос с советником главы офиса президента Украины в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. По его мнению, исключение из состава Украины территорий, контролируемых РФ, уменьшит угрозу прямого конфликта НАТО с Москвой, а Украина получила бы в таком случае гарантии, которые позволили бы ей спокойно наращивать военные силы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.