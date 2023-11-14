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США хотят ускорить поставки оружия на Тайвань, которые задержали из-за Украины

Генсек совбеза Тайваня: США пытаются ускорить поставки оружия на остров

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Chiang Ying-ying/AP

Соединенные Штаты Америки собираются ускорить поставки вооружений на Тайвань, которые оказались замедлены из-за украинского конфликта. Об этом во время брифинга заявил генсек совета национальной безопасности Тайваня Гу Лисюн.

»США сейчас принимают меры, чтобы ускорить поставки оружия на Тайвань, которые были задержаны из-за таких факторов, как война на Украине», — приводит слова Гу Лисюна РИА Новости со ссылкой на тайваньский телеканал «Саньли».

При этом, по словам политика, более важной в США считают приближающуюся встречу американского президента Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина, поскольку на ней будет обсуждаться и решение тайваньского вопроса.

Гу Лисюн добавил, что США продолжают сотрудничать с Тайванем в оборонной сфере, и усомнился, что КНР пойдет на применение силы против острова в ближайшие пару лет.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина запланирована на 15 ноября — лидер Штатов и глава КНР собираются провести переговоры во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. О том, почему к этой встрече приковано внимание и о возможных темах, которые обсудят Байден и Си Цзиньпин, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол КНР в Вене Ци Мэй заявила, что Китай не исключает применения силы против Тайваня.

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