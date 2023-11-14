Экс-командир батальона «Торнадо», составленного из украинских националистов, Руслан Онищенко заявил, что Запад имеет возможности силой заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью блогеру Владимиру Паньчаку.

«Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру сажать за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовем их так. Не хотелось бы называть хозяевами, хотя мы вассалы, рабы», — заявил Онищенко.

Офицер добавил, что все на Украине уже осознали, что помощь Запада постепенно угасает. И это значит, что «хозяева» Украины заставят президента Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией.

До этого бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и вооруженными силами страны.

По его словам, речь Зеленского становится все более эмоциональной из-за критики, с которой он сталкивается. Политика главы Украины неэффективна, подчеркнул Арестович.

Ранее украинский генерал высказался за выдвижение Залужного в президенты.