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Бывший командир нацбата «Торнадо» назвал украинцев рабами Запада

Экс-командир нацбата «Торнадо»: Запад заставит Украину сесть за стол переговоров

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Evgeniy Maloletka/AP

Экс-командир батальона «Торнадо», составленного из украинских националистов, Руслан Онищенко заявил, что Запад имеет возможности силой заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью блогеру Владимиру Паньчаку.

«Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру сажать за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовем их так. Не хотелось бы называть хозяевами, хотя мы вассалы, рабы», — заявил Онищенко.

Офицер добавил, что все на Украине уже осознали, что помощь Запада постепенно угасает. И это значит, что «хозяева» Украины заставят президента Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией.

До этого бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и вооруженными силами страны.

По его словам, речь Зеленского становится все более эмоциональной из-за критики, с которой он сталкивается. Политика главы Украины неэффективна, подчеркнул Арестович.

Ранее украинский генерал высказался за выдвижение Залужного в президенты.

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