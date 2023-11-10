На Украине без света остались более 400 населенных пунктов

На юге Украины из-за повреждений временно отключили линии электропередачи (ЛЭП) и две ветровые электростанции, без света остаются свыше 400 населенных пунктов. Об этом заявили в пресс-службе министерства энергетики страны в Telegram.

«В южном регионе отключилась линия электропередачи, <...>отключены две ветровые электростанции», — сказано в заявлении.

В энергетическом ведомстве уточнили, что сейчас их работа уже восстановлена.

По данным Минэнерго Украины, в Кировоградской и Николаевской областях страны без электричества остаются более 1300 жителей. Без электричества также остается часть граждан в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях республики.

Согласно информации национальной энергетической компания «Укрэнерго», на данный момент обесточены 419 населенных пунктов.

До этого Минэнерго Украины сообщало, что оборудование газораспределительных сетей получило повреждения в Днепропетровской области.

Ранее на Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях.