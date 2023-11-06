США намереваются поставить Израилю высокоточные планирующие авиабомбы на $320 млн

Американские власти намереваются передать Израилю партию высокоточных авиационных бомб стоимостью в $320 млн, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, администрация США уже направила в конгресс уведомление о поставке планирующих управляемых бомб семейства Spice, которые были разработаны израильской компанией Rafael. Дочернее подразделение компании Rafael USA в соответствии с договоренностью передаст эти боеприпасы своему головному офису в Израиле.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Израиль будет получать средства для борьбы с движением ХАМАС.

Отмечается, что Байден заявил об этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Ранее стало известно, что власти США опасаются появления нового всплеска насилия при передаче десятков тысяч единиц огнестрельного оружия Израилю.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.