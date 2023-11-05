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Средства ПВО перехватили 13 ракет Storm Shadow и «Нептун» в зоне СВО

МО РФ: Средства ПВО перехватили 12 ракет Storm Shadow и «Нептун» в зоне СВО

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Министерство обороны России сообщило, что за сутки средствами противовоздушной обороны были перехвачены 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и Нептун.

Также сообщается, что были уничтожен 17 беспилотных летательных аппаратов.

Указанные события произошли в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), Марьинки, Пантелеймоновки Донецкой народной республики (ДНР), Энергодар и Токмак Запорожской области.

Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России ликвидировали на аэродроме Миргород авиатехнику Воздушных сил Украины. В министерстве уточнили, что авиатехника находилась на стоянках. Кроме того российские истребители и беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли украинской армии поражение в живой силе и технике в 133 районах.

В другом сообщении говорится, что подразделения «Южной» группировки войск РФ на Донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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