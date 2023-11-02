Российские военные поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ за последние сутки нанесли огневое поражение по 160 целям украинских военных на Краснолиманском направлении. О ситуации в зоне боевых действий рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вскрыли и затем подавили порядка 30 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, военнослужащие страны нанесли поражение штурмовым отрядам 67-й механизированной бригады украинских войск.

Савчук уточнил, что соответствующие сражения произошли в районе Серебрянского лесничества. При этом бойцы ВС РФ действовали при поддержке авиации и артиллерии.

«На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по 160 целям противника», — добавил он.

Кроме того, члены данной группировки атаковали два командно-наблюдательных пункта украинских войск. Как отметил Савчук, удары по объектам наносились с использованием бомбардировочной авиации.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали об изменившейся тактике ВСУ на Краснолиманском направлении.