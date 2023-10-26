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Минобороны РФ получило новые самоходные артиллерийские орудия

«Ростех» поставил Минобороны РФ партию новейших самоходных установок «Мальва»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны РФ партию новых 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мальва». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По данным госкорпорации, новая установка «Мальва» может вести стрельбу автоматизированно всеми типами боеприпасов. Также она работает в режиме одновременного огневого налета, во время которого несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.

До этого агентство ТАСС сообщало, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей Су-35С.

В «Ростехе» заявили, что авиастроители вышли на хорошие темпы производства боевых машин. Истребители Су-35С занимает позицию одного из основных истребителей на вооружении российской армии.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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