Группировка «Запад» ударила по силам ВСУ в Харьковской области

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем группировки ударили по скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Тимковки Харьковской области, передает ТАСС.

По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении подразделения «Запада», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отбили 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Тимковки и Надии.

«Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Тимковки», — заявил начальник пресс-центра.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки были ликвидированы две САУ «Гвоздика» и гаубица М777 в районах Песчаного и урочища Кринички. Противник потерял 145 военнослужащих, две БМП, два пикапа, три миномета и один беспилотный летательный аппарат, добавил Зыбинский.

До этого член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин сообщил, что мобилизация в стране будет усилена из-за потерь на фронте.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.