Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Группировка «Запад» ударила по силам ВСУ в Харьковской области

МО РФ: тяжелые огнеметные системы нанесли урон живой силе ВСУ в районе Тимковки

close
100%
Минобороны России

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем группировки ударили по скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Тимковки Харьковской области, передает ТАСС.

По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении подразделения «Запада», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отбили 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Тимковки и Надии.

«Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Тимковки», — заявил начальник пресс-центра.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки были ликвидированы две САУ «Гвоздика» и гаубица М777 в районах Песчаного и урочища Кринички. Противник потерял 145 военнослужащих, две БМП, два пикапа, три миномета и один беспилотный летательный аппарат, добавил Зыбинский.

До этого член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин сообщил, что мобилизация в стране будет усилена из-за потерь на фронте.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий