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Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения ВВС

«Ренхап»: Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения ВВС

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The Defence Ministry/Reuters

Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил, сообщает агентство «Ренхап».

В учениях участвовали американский стратегический бомбардировщик B-52H и истребители F-15K и F-16 трех стран. Они проводятся в развитие соглашений, достигнутых лидерами Южной Кореи, США и Японии в ходе их августовской встречи в Кэмп-Дэвиде.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик провел свои первые переговоры на новом посту с министром обороны США Ллойдом Остином, они обсудили реагирование на угрозы КНДР и усиление сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Корея.

Министры высоко оценили успехи, достигнутые правительствами двух стран в укреплении альянса США — Южная Корея, и отметили, что это сотрудничество углубляется и расширяется до «глобального всеобъемлющего стратегического союза», рассказали в Минобороны.

Также министры подчеркнули необходимость поддержания сильной совместной оборонительной позиции Южной Кореи и США для сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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