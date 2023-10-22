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Израильская армия ударила по югу Ливана

При атаке ВВС Израиля по югу Ливана лишились жизней шесть бойцов «Хезболлы»

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Omar Sanadiki/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали позиции военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. В ответ на это средства противовоздушной обороны (ПВО) «Хезболлы» открыли огонь по самолетам израильских ВВС. Об этом сообщает военно-информационная служба «Хезболлы» в Telegram.

В публикации уточняется, что самолеты израильской армии совершали полеты на слишком низкой высоте над районами Джебель-Рейхан, Суджуд и Эль-Джаббур.

Согласно информации организации, при отражении атаки шесть бойцов «Хезболлы» потеряли жизни.

Накануне «Хезболла» вновь атаковала объекты армии обороны Израиля на севере страны.
Ракетный удар был нанесен по военному объекту Аль-Абад напротив населенного пункта Хула, а также по «вышке для шпионажа и наблюдения».

Взаимные обстрелы продолжаются на границе Израиля и Ливана около двух недель. Обстановка ухудшилась после начала армией обороны Израиля военной операции «Железные мечи», целью которой является уничтожение радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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