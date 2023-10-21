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В Ростовской области второй раз за день сработали системы ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о работе ПВО по целям вне области

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Shutterstock

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали в регионе уже во второй раз.

«Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Голубев попросил сохранять спокойствие, отметив, что «военные выполняют свою работу».

До этого системы ПВО сработали в Ростовской области в 14.10. Голубев рассказал, что средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область, уничтожили воздушную цель.

19 октября Голубев также сообщал, что российские военные уничтожили воздушную цель, находившуюся на подлете к Ростовской области. По его словам, никто не пострадал, разрушений не произошло.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что при помощи системы ПВО в регионе был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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