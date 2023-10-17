В США подтвердили отправку морпехов к берегам Израиля

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил нахождение морских пехотинцев США у берегов Газы и Израиля. Его цитирует телеканал CNN.

Маккол допустил высадку морпехов для участия в палестино-израильском конфликте.

«Экспедиционный корпус морпехов <…> станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне», — заявил глава комитета.

По словам Маккола, сейчас у берегов Газы и Израиля находятся две тысячи морпехов, которых туда направил министр обороны США Ллойд Остин.

14 октября стало известно, зачем США послали самолеты на Ближний Восток. До этого США направили к границам Израиля авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей.

11 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также сообщал, что туда же отправят и второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».

Ранее в США оценили возможность участия третьих сил в конфликте Израиля и Палестины.