МИД опасается, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие

Директор Департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что США планируют вернуть в Британию свое ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

«Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости. Известно о решениях Вашингтона, предполагающих финансовое обеспечение модернизации на одной из военных баз в Великобритании соответствующей инфраструктуры», — заявил Ермаков.

Он отметил, что подобный шаг учитывается в стратегии обеспечения оборонных интересов России — ведь это означает расширение географии развертывания американских ядерных бомб и является ударом по международной безопасности и стабильности.

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