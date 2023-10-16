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МИД опасается, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие

В МИД России заявили, что США планируют вернуть в Британию свое ядерное оружие

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Директор Департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что США планируют вернуть в Британию свое ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

«Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости. Известно о решениях Вашингтона, предполагающих финансовое обеспечение модернизации на одной из военных баз в Великобритании соответствующей инфраструктуры», — заявил Ермаков.

Он отметил, что подобный шаг учитывается в стратегии обеспечения оборонных интересов России — ведь это означает расширение географии развертывания американских ядерных бомб и является ударом по международной безопасности и стабильности.

Ранее в России заявили, что принимают во внимание ядерный арсенал Запада.

Замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов добавил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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