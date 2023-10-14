«Хезболла» обстреляла наблюдательный пункт ЦАХАЛ

Бойцы группировки «Хезболла» возобновили обстрел позиций израильской армии в районе Шебаа у подножия Голанских высот. Об этом сообщает ТАСС.

Удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту ЦАХАЛ в Биркет-эн-Наккаре.

Отмечается, что объект был почти полностью разрушен в результате прямого попадания.

При этом израильские военные пока не подтвердили информацию о нападении на их позиции.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по «Хезболле» на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль.

До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили необходимость не допустить вмешательства ливанского движения «Хезболлах» в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возмутился поддержке ХАМАС на улицах Берлина.