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«Хезболла» обстреляла наблюдательный пункт ЦАХАЛ

«Хезболла» обстреляла наблюдательный пункт израильской армии в Шебаа

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Marwan Naamani/Global Look Press

Бойцы группировки «Хезболла» возобновили обстрел позиций израильской армии в районе Шебаа у подножия Голанских высот. Об этом сообщает ТАСС.

Удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту ЦАХАЛ в Биркет-эн-Наккаре.

Отмечается, что объект был почти полностью разрушен в результате прямого попадания.

При этом израильские военные пока не подтвердили информацию о нападении на их позиции.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по «Хезболле» на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль.

До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили необходимость не допустить вмешательства ливанского движения «Хезболлах» в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возмутился поддержке ХАМАС на улицах Берлина.

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Война в Израиле
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