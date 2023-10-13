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Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Запорожскую область

Рогов: ВСУ ударили по Токмаку в Запорожской области из РСЗО HIMARS

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что город Токмак в Запорожской области находится под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Токмак Запорожской области», — отметил он.

Также Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучал взрыв.

В ночь на 13 октября сообщалось, что воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации Украины.

До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе. Согласно данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины и на всей территории республики.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на самом севере Израиля.

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