ВСУ отметили «чудеса» усовершенствования российских беспилотников «Ланцет»

Представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет», передает украинский телеканал «Эспрессо».

«Что касается их (российских. – «Газета.Ru») дронов «Ланцет», то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 километров», — сказала Гуменюк.

До этого главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов прокомментировал недавний удар дронами «Ланцет» по аэродрому близ Кривого Рога. Эксперт отметил, что в данном случае, вероятно, была задействована модификация беспилотника с контейнерной системой запуска, при которой взлет БПЛА осуществляется за меньшее время, чем в базовой вариации.

16 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Долгинцево, расположенному в районе города Кривой Рог в Днепропетровской области.

Согласно заявлению ведомства, в результате атаки удалось уничтожить два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25. Позже обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс рассказал, что в ходе операции бойцы Вооруженных сил РФ применили беспилотник «Ланцет». Как отметил журналист, произошедшее могло стать боевым дебютом модифицированной версии дрона.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.