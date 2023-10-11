Полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что на Западе готовы признать неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом офицер сказал в интервью немецкому телеканалу N-TV.

После изучения доклада министерства обороны Великобритании Райснер пришел к выводу, что Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось.

По словам Райснера, в Лондоне поняли, что продвижение ВСУ, которое якобы позволило Киеву сковать российские войска, не выполнило ранее поставленную оперативную цель — прорыв к Азовскому морю и тем более стратегическую цель — вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Австрийский военный считает, что в министерстве обороны Великобритании пытаются по-новому интерпретировать развитие событий на линии фронта и тем самым уменьшить репутационный ущерб.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон обвинил Украину в продаже западного оружия палестинским боевикам.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин не исключила, что боевики ХАМАС могли получить доступ к американскому оружию и использовать его при атаке на Израиль.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.