На территорию Израиля проникли подозреваемые из Ливана

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что с территории Ливана подозреваемые проникли в Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Было получено сообщение о проникновении ряда подозреваемых на территорию Израиля с территории Ливана. В этом районе дислоцируются солдаты Армии обороны Израиля», — говорится в публикации.

До этого армия Ливана заявила, что израильские войска обстреляли ряд ливанских поселений из танков и артиллерии, есть раненые.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.