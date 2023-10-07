Катар назвал действия Израиля причиной обстрелов со стороны сектора Газа

Министерство иностранных дел Катара возложило на Израиль ответственность за эскалацию в регионе, заявив, что она случилась из-за постоянных нарушений прав палестинцев. Заявление дипведомства опубликовано в его аккаунте в X (бывший Twitter).

По словам катарских дипломатов, последней каплей стали неоднократные нападения на мечеть Аль-Акса, передает РИА Новости. Святыня сейчас находится под контролем израильской полиции.

МИД Катара добавил, что их страна глубоко обеспокоена ситуацией в секторе Газа и призывает все стороны прекратить эскалацию, успокоиться и проявлять максимальную сдержанность.

Министерство считает необходимым принять срочные меры, чтобы обязать Израиль прекратить «вопиющие нарушения международного права и заставить его уважать резолюции СБ ООН и исторические права палестинского народа». Также Катар призвал не допустить, чтобы трагические события использовались как предлог для разжигания новой войны.

7 октября ХАМАС ударил по территории Израиля одновременно 2 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин заявил, что военный конфликт между Израилем и движением ХАМАС может привести к отставке премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.