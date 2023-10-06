Дипломат РФ пояснил, как долго ядерное оружие будет оставаться в Белоруссии

Российское ядерное оружие останется в Белоруссии, пока ядерное оружие Соединенных Штатов размещено в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова.

«Постановка вопроса о пересмотре совместно принятых Россией и Белоруссией решений в ядерной сфере совершенно нереалистична без отказа США и НАТО от вредоносного курса на целенаправленный подрыв нашей безопасности и без полного вывода из Европы американского ядерного оружия с ликвидацией соответствующей инфраструктуры», — заявил Воронцов на заседании Первого комитета (по разоружению) Генассамблеи ООН.

Он добавил, что Россия не приемлет утверждений, что размещение российского ЯО в Белоруссии якобы нарушает безъядерный статус Минска, указав на участие Белоруссии в Будапештском меморандуме и присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства.

Воронцов резюмировал, что ядерное оружие в Белоруссии находится под полным контролем России.

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