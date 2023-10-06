В Пентагоне уточнили остаток средств на Украину

Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось $7 млрд на расходы по Украине, сообщает ТАСС.

«У нас есть немногим больше $5,4 млрд благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около $1,6 млрд на цели восстановления израсходованного», — заявил Райдер.

Он пояснил, что не может сказать, хватит ли оставшихся средств на поставку Украине тактических ракет ATACMS, так как пока что идет обсуждение поставок этих ракет. Кроме того, по словам Райдера, Пентагон пока намерен продолжать работу с конгрессом США для того, чтобы получить средства на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

Ранее депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают все запасы оружия в течение месяца или полутора месяцев, если американские конгрессмены не проголосуют за дальнейшее финансирование страны.

Ранее президент США подписал закон о продлении финансирования федерального правительства, но в документе не оказалось пункта об оказании помощи Украине.