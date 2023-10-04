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Сунак призвал союзников и дальше поставлять Украине оружие

Премьер Британии Сунак призвал союзников продолжать поставлять Киеву вооружение

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Peter Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников продолжать поставлять Украине оружие. Об этом он сообщил на ежегодном съезде Консервативной партии во время своего выступления, трансляцию которого вел телеканал Sky News.

«Я говорю это нашим союзникам: «Если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат работу», — сказал он.

Британский премьер также отметил лидерство Лондона в поставке Киеву танков, ракет дальнего действия, а также обучении пилотов Вооруженных сил Украины.

2 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что всегда тщательно продумывает решения о поставках вооружения для Украины, чтобы избежать дальнейшей эскалации между НАТО и Россией.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что союзники США обеспокоены из-за того, что помощь, оказываемая Соединенными Штатами Украине, слишком мала для того, чтобы победить в конфликте с Россией.

1 октября посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала принятие закона о бюджете США, который не подразумевает выделение средств для Киева. Она говорила, что одобренным ранее поставкам вооружения и оборудования ничего не угрожает.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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