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Захарова прокомментировала предложение Литвы о «ядерном зонтике» для Украины

МИД РФ назвал «сотрясанием воздуха» предложение о «ядерном зонтике» для Украины

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «сотрясанием воздуха» предложение о «ядерном зонтике» для Украины со стороны властей Литвы, сообщает радио «Спутник».

«Это страна, которая не внесла, мне кажется, ничего кардинально важного или чрезвычайно актуального в решение какого-либо вопроса, связанного с ядерной безопасностью. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Но при этом вот такое сотрясание воздуха, оно не проходит бесследно», — заявила Захарова.

Она пояснила, что идею главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса не поймут в многих других странах, которые зададутся вопросом: по какой причине Украина должна получить ядерное оружие по желанию Запада, в то время как другие страны десятилетиями находятся под западными санкциями за попытку самостоятельно создать ядерное оружие или развитие атомной энергетики.

Ранее в Литве призвали защитить Украину «ядерным зонтиком».

Ранее в Литве потребовали отставки командующего армией страны.

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