Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины потеряли на Запорожском направлении до 90 военнослужащих.

Как рассказали в министерстве, на данном направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее села Работино в Запорожской области.

В результате действий войск РФ, кроме военных ВСУ, были уничтожены два бронетранспортера и три автомобиля украинских войск.

Там добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и буксируемую гаубицу М119.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что Вооруженные силы России контратаковали на участке Работино — Вербовое и нанесли мощный удар по украинской армии.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.