В США предупредили Киев о том, что помощи Вашингтона хватит на короткое время

США располагают некоторыми денежными средствами для помощи Украине, даже несмотря на подписанный ранее главой Белого дома Джо Байденом закон, который не предусматривает финансирование Киева, однако этих денег хватит на короткое время. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных представителей Пентагона.

«В казне Пентагона оказалось более $5 млрд для предоставления Украине оружия и прочих средств. Чиновники считают, что $5,2 млрд хватит всего на пару месяцев», – говорится в публикации.

Должностные лица отмечают, что пакеты помощи для Киева обычно приходят каждые две недели, но, не зная, когда Конгресс одобрит дополнительные средства, Пентагон может не захотеть продолжать предоставлять регулярные транши нового оборудования для экономии денег на пополнение собственных запасов или в случае возникновения ЧС в области нацбезопасности.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе должна объявить о новом пакете помощи Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.