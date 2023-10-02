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В Белом доме заявили, что у США больше нет денег на долгосрочную поддержку Украины

Белый дом: у США нет средств на долговременную военную поддержку Украины

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Yuri Gripas/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что у США отсутствуют средства на долговременную военную поддержку Украины, передает РИА Новости.

«Их (средств. — «Газета.Ru») достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение», — сказала она.

Как указала Жан-Пьер, в Белом доме по-прежнему уверены, что Киеву предоставят необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей США Кевина Маккарти продолжить поддержку Украины.

Ранее президент США Джо Байден на фоне утвержденного временного бюджета пообещал, что помощь союзникам Соединенных Штатов и Украине не закончится.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что гарантии безопасности для Украины должны включать военную, экономическую поддержку и помощь во вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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