Минобороны Франции оценило продажу оружия Украине

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью радиостанции Franceinfo заявил, что продажа оружия Украине — это хорошая возможность для французских оборонных компаний в том случае, если конфликт на территории Украины затянется.

По его мнению, поездка в Киев с делегацией из более чем двух десятков французских военных компаний является «беспрецедентной» возможностью встретиться с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и организаций, которые могут стать подрядчиками производителей из Франции.

«Передача вооружений имеет свои лимиты. Если мы хотим продержаться, нужно соединить напрямую французских производителей и украинскую армию», — сказал глава французского оборонного ведомства.

Французский министр назвал это «интересом на будущее».

«Если конфликт закончится быстро, ВСУ должны будут восстанавливаться, это является возможностью для французских производителей. Простите, что говорю это, но нужно это признать», — добавил министр.

По его словам, некоторые французские производители уже нашли партнеров на Украине. Кроме того, Париж организует возможности по ремонту уже поставленной ВСУ военной техники на Украине.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев с рабочим визитом.