В Минобороны Украины рассказали о проблемах ВСУ на фронте

Украинские войска продвигаются медленно и у них недостаточно вооружения, заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Ситуация крайне сложная. <...> Помощь нам дают, но этого не хватает», — сказала она.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются медленно, часто «бои завершаются без изменения положений».

Представитель украинского оборонного ведомства заявила, что у ВСУ в начале конфликта было много советского вооружения, однако они вовремя перешли на натовские «Калибры», но у российской армии по-прежнему «значительно больше оружия». В настоящее время для завершения боевых действий требуется «прорыв технологий».

Как писала The New York Times, замедление темпов украинского контрнаступления невыгодно для Киева, так как в октябре ожидается заметное ухудшение погоды и сильные дожди. Это чревато потерей ВСУ западной техники, так как, к примеру, британские танки Challenger в условиях бездорожья «просто утонут».

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».