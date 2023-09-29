Военные Азербайджана захватили экс-командующего армией Карабаха Мнацаканяна

Генерал-лейтенант, бывший командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян был захвачен азербайджанскими военными на КПП по дороге из Арцаха в Армению. Об этом сообщает Telegram-канал Re:public of Artsakh со ссылкой на сообщение политолога Нарека Самсоняна.

«Генерал-лейтенант Левон Мнацаканян не так давно был захвачен азербайджанцами на КПП, следовавшем из Карабаха в Армению. Я не сомневаюсь, что и генерал Мнацаканян, и Рубен Варданян были взяты в плен по прямому указанию вероломного режима», — написал Самсонян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

До этого телеканал CBC передавал, что Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха.

Сообщалось также, что Евросоюз готов оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь в размере €5 млн, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.