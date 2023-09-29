Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ заявили о росте числа добровольцев служить по контракту

Контр-адмирал Цимлянский: выросло число граждан, желающих служить по контракту

close
100%
Макс Ветров/РИА Новости

В России значительно выросло число граждан, которые добровольно идут на военную службу по контракту в армию страны. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту», — заявил он.

По словам Цимлянского, с целью оперативного оформления всех потенциальных кандидатов, Министерство обороны России увеличивает число пунктов отбора, которые позволят гражданам записаться на военную службу по контракту.

Контр-адмирал уточнил, что ведомство увеличило и число инструкторов для работы с кандидатами в новых пунктах отбора.

Представитель Генштаба также подчеркнул, что у Минобороны нет планов проведения мобилизационных мероприятий и что добровольцев, которые заявили о желании участвовать в спецоперации на Украине, достаточно для выполнения возложенных задач.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях