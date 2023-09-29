В Минобороны РФ заявили о росте числа добровольцев служить по контракту

В России значительно выросло число граждан, которые добровольно идут на военную службу по контракту в армию страны. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту», — заявил он.

По словам Цимлянского, с целью оперативного оформления всех потенциальных кандидатов, Министерство обороны России увеличивает число пунктов отбора, которые позволят гражданам записаться на военную службу по контракту.

Контр-адмирал уточнил, что ведомство увеличило и число инструкторов для работы с кандидатами в новых пунктах отбора.

Представитель Генштаба также подчеркнул, что у Минобороны нет планов проведения мобилизационных мероприятий и что добровольцев, которые заявили о желании участвовать в спецоперации на Украине, достаточно для выполнения возложенных задач.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.