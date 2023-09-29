Минобороны Венгрии закупит новейшие немецкие танки

Армия Венгрии купит у Германии 44 танка Leopard 2A7 — это одна из последних модификаций немецкого танка, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницкого.

«Венгрия заказала 44 высокотехнологичные машины Leopard 2A7, которые войдут в состав тяжелой бригады, сформированной НАТО, но гарантирующей безопасность Венгрии», — сообщил Салай-Бобровницкий.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что по результатам визита на завод компании Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене, Венгрия также закупит у Германии и другие образцы бронетехники для собственной армии.

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