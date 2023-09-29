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Минобороны Венгрии закупит новейшие немецкие танки

Армия Венгрии купит у Германии 44 танка Leopard 2A7

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Global Look Press

Армия Венгрии купит у Германии 44 танка Leopard 2A7 — это одна из последних модификаций немецкого танка, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницкого.

«Венгрия заказала 44 высокотехнологичные машины Leopard 2A7, которые войдут в состав тяжелой бригады, сформированной НАТО, но гарантирующей безопасность Венгрии», — сообщил Салай-Бобровницкий.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что по результатам визита на завод компании Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене, Венгрия также закупит у Германии и другие образцы бронетехники для собственной армии.

Ранее в США рассказали о проблемах с танками M1 Abrams для Украины.

В материале Insider также отмечается, что броня танков распределена неравномерно, что делает американские Abrams уязвимым для российских дронов. Кроме того, танк окажется уязвим против ракет и артиллерии, сообщается в материале.

Ранее на Украине с пессимизмом оценили прибытие танков M1 Abrams.

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