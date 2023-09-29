Газета The Times сообщает, что начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил о неожиданной крепости линии обороны Вооруженных сил Российской Федерации, что привело к замедленному прогрессу украинского контрнаступления. Радакин отметил, что сторонним наблюдателям следует снизить свои ожидания от краткосрочных результатов украинской контрнаступательной операции. Он считает, что в настоящее время идет «война на истощение», где для победы необходимы как военная, так и экономическая мощь. Адмирал отметил, что военные могут выигрывать сражения, но войну обычно выигрывает экономика и устойчивость.

Радакин подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины есть сложности из-за недостатка военной подготовки у мобилизованных солдат, а также разнообразия техники и вооружений, где встречаются как советские образцы, так и западные. Он также намекнул на то, что Киев запоздал с решением начать контрнаступление.

Адмирал отметил, что в начале контрнаступления были моменты, когда Украина стремилась получить больше военной техники и боеприпасов. Однако плохая погода повлияла на начало операции. Затем был проведен военный анализ относительно возможностей России, и выяснилось, что некоторые российские оборонительные сооружения оказались крепче, чем предполагалось изначально.

Адмирал Тони Радакин вместе с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом недавно посетили Киев.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.