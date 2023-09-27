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На Украине рассказали, от чего зависят планы по мобилизации

Минобороны Украины: планы мобилизации будут зависеть от ситуации на фронте

На Украине планы мобилизации пока не меняются, однако все зависит от ситуации на фронте. Об этом заявил первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк на видео, которое опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темп мобилизации, но вы сами понимаете, что все зависит от... ситуации, которая будет складываться на фронте. Это задача каждого мужчины — защитить свое государство», — сказал он.

25 сентября бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявлял, что порядок мобилизации в стране будет ужесточаться. Он отмечал, что если этого не случится, то «мы не выживем».

В этот же день первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, полковник запаса Андрей Пинчук говорил, что ужесточение мобилизации на Украине обусловлено не только потерями на фронте. По его словам, Западу важно, чтобы как можно больше украинцев оказались на передовой.

20 сентября военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщал, что Украина может мобилизовать еще около 50 тысяч человек. По его словам, первое, за счет чего на Украине собираются усилить мобилизацию, — это призыв ограниченно годных к военной службе людей с болезнями, которые позволяют, по мнению украинской стороны, принимать участие в боевых действиях.

Ранее украинский депутат раскрыла масштабы мобилизации.

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