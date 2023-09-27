Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уволенная с поста спикера ВСУ трансгендер сообщила о проблеме с наемниками

Бывший спикер ВСУ Эштон-Чирилло сообщила о проблеме с иностранными наемниками

close
100%
Мария Захарова' class="item-image" >
Телеграм-канал Мария Захарова

Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая была уволена с поста спикера украинской армии, в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сообщила о проблеме с иностранными наемниками. Их разговор был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас здесь (на Украине. — «Газета.Ru») ужасная проблема с большинством иностранных боевиков, потому что они всего на одну ступень выше, чем наемники. Они приезжают сюда только потому, что больше ничего не умеют, только воевать», — сказала она во время беседы с пранкерами, которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

По словам экс-спикера Вооруженных сил Украины, она знает о том, что среди иностранных солдат есть сторонники нацизма.

20 сентября командование Сил территориальной обороны ВСУ заявляло, что сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера украинской армии.

Трансгендер Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей сил теробороны Украины в августе, говорила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва разошлет это заявление во все международные организации, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях