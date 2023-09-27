Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая была уволена с поста спикера украинской армии, в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сообщила о проблеме с иностранными наемниками. Их разговор был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас здесь (на Украине. — «Газета.Ru») ужасная проблема с большинством иностранных боевиков, потому что они всего на одну ступень выше, чем наемники. Они приезжают сюда только потому, что больше ничего не умеют, только воевать», — сказала она во время беседы с пранкерами, которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

По словам экс-спикера Вооруженных сил Украины, она знает о том, что среди иностранных солдат есть сторонники нацизма.

20 сентября командование Сил территориальной обороны ВСУ заявляло, что сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера украинской армии.

Трансгендер Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей сил теробороны Украины в августе, говорила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва разошлет это заявление во все международные организации, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.