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На Краснолиманском направлении ВСУ самолетом эвакуировали «важную персону»

Марочко: ВСУ эвакуировали «важную персону» с Краснолиманского направления

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Reuters

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об эвакуации с Краснолиманского направления «важной персоны» ВСУ, сообщает РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении эвакуировали «важную персону». На участке Сватово-Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», — заявил Марочко.

Он добавил, что это мог быть либо высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины, в том числе из числа генералов, либо важный зарубежный куратор. Обычно для эвакуации в ВСУ используют наземный транспорт, так как небо остается под контролем российской авиации и риск слишком велик.

Санитарная авиация, между тем, является одним из наиболее быстрых способов доставить раненых к квалифицированным врачам.

Ранее стало известно, что около десяти тысячам солдат Вооруженных сил Украины удалось сдаться в плен через радиоволну 149.200 «Волга».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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