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Российские войска ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ в зоне СВО

МО РФ сообщило об ударах ВС РФ по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в ночь на 25 сентября нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временного местопребывания иностранных наемников и подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Все объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении министерства.

Других подробностей о проведенном маневре в зоне проведения СВО не приводится.

Накануне сообщалось, что на Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации военнослужащие Вооруженных сил России при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили немецкий танк Leopard с экипажем из солдат бундесвера. При этом прежде Министерство обороны Германии утверждало, что ВС страны не вовлечены в боевые действия на Украине. Командир российской разведгруппы с позывным «Легенда» рассказал, о чем успел сообщить раненый немецкий механик. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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