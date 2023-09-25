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В 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика «Зубило»

РИА Новости: весной 2024 года начнутся испытания беспилотного броневика «Зубило»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Опытный образец беспилотного броневика «Зубило» передадут на испытания Вооруженным силам РФ весной 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«К концу года... доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года «Зубило» передадут на испытания в ВС РФ», — заявил он.

По его словам, в настоящее время проходит доработка машины, прежде всего, оснащение ее электроникой, чтобы она смогла действовать в автономном режиме.

В августе сообщалось, что АО «Ремдизель» создаст беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Беспилотный бронеавтомобиль был представлен на форуме «Армия-2023» вместе с бронеавтомобилем «Титан». В компании рассказали, что «Зубило» могут использовать не только штурмовые группы. Беспилотный бронеавтомобиль можно использовать для подвоза боеприпасов, перевозки грузов и раненых, а также для зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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