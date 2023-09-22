Республиканцы в США хотят урезать расходы на Украину

Республиканцы в конгрессе США стремятся урезать расходы на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском парламенте.

«Лидеры республиканцев в конгрессе США в настоящее время рассматривают сокращение помощи Украине в своем долгосрочном законопроекте о расходах по финансированию Пентагона, чтобы склонить на свою сторону сторонников жесткой линии и выйти из сложившегося тупика в палате представителей», — указано в сообщении.

21 сентября американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что США не должны быть государством, находящимся в заложниках у помощи Украине. Он призвал главу Белого дома Джо Байдена прекратить подобную практику.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами в Вашингтоне заявил, что Украине грозит поражение в конфликте без помощи США.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.