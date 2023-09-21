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США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи

Салливан: США решили не включать ракеты ATACMS в новый пакет помощи для Украины

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U.S. Army

Оперативно-тактические ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Он (президент США Джо Байден. — «Газета.Ru») в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем», — сказал он.

Салливан также добавил, что сегодня глава Белого дома объявит о новых поставках на Украину, куда войдут «значительные» системы противовоздушной обороны и кассетные боеприпасы.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято.

20 сентября журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в аппарате конгресса сообщал, что все американские ведомства одобрили поставку Вооруженным силам Украины американских ракет большой дальности ATACMS, однако окончательное решение остается за главой государства Джо Байденом.

В этот же день пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников, говорил, что ВСУ в обозримом будущем не получат от Вашингтона выпрашиваемые Киевом ракеты ATACMS.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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