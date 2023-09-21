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В Киеве заявили, что Украине не нужны самолеты Mirage

Спикер ВВС Украины Игнат: Киеву не нужны устаревшие самолеты Mirage

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие модели западных самолетов. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат на брифинге, который транслировал YouTube-канал UkrinformTV.

Он отметил, что для украинской армии важна любая помощь, но не в случае с Mirage 2000, устаревшей моделью.

«Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка», — сказал Игнат.

Он пояснил, что это нерационально и истощит работу людей. По мнению спикера ВВС Украины, необходимо сосредоточиться на одном типе самолетов, «максимум двух».

Игнат напомнил, что во Франции и в других странах Европы «есть гораздо лучшие самолеты», поставки которых рассматриваются.

По информации французского портала Intelligence Online, Киев и Париж обсуждают возможности передачи ВСУ истребителей Mirage 2000 в соответствии с предварительными договоренностями между лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

В марте спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что страна ожидает получения американских истребителей F-16, а не самолетов Tornado и МиГ.

Ранее в Минобороны Франции опровергли, что обучает украинцев пилотированию на истребителях.

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