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В ООН призвали власти США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Украине

Спецдокладчик ООН призвала США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

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Shutterstock

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала американские власти пересмотреть свое решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов. Об этом говорится в ее письме, передает РИА Новости.

«Я ...призываю правительство (США. — «Газета.Ru») пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов и остановить любые планы по реализации такого решения», — сказано в сообщении.

Кроме того, спецдокладчик также призвала Вашингтон присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам и прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

12 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не исключают новых поставок Украине кассетных боеприпасов.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что США рискуют спровоцировать эскалацию украинского конфликта, если примут решение передать Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами.

7 июля правительство США анонсировало передачу киевским властям кассетных снарядов. В то же время советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что власти страны осознают угрозу, которую применение данных боеприпасов представляет для мирного населения.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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