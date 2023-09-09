США планируют разместить в Румынии истребители F-16

США намерены разместить в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает радиостанция Radio Romania International.

Согласно материалу станции, инцидент с обломками беспилотника, обнаруженными в Румынии, обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По информации RRI, также обсуждалась тема укрепления двустороннего сотрудничества по защите воздушного пространства, и в этом контексте упоминалось размещение на территории Румынии нескольких боевых истребителей F-16 ВВС США для поддержки миссий НАТО по охране воздушного пространства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В материале указано, что власти США выразили обеспокоенность безопасностью в Черноморском регионе в свете последних атак на украинские порты в Дунае и оценили заинтересованность Румынии в поиске эффективных решений совместно с США, Еврокомиссией и Украиной.

Утром 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что на территории страны были обнаружены обломки, которые предположительно являлись российским дроном. По словам главы ведомства, обломки были найдены в районе Плауру на границе с Украиной вечером 5 сентября на фоне сообщений о взрывах в украинских портах.

Позднее президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил союзников по НАТО об обломках БПЛА.

До этого глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщал, что в регионе в результате взрыва получили повреждения объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Ранее был установлен организатор налетов украинских БПЛА на военные аэродромы.