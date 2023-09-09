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Американский эксперт рассказал о стремлении украинцев к прекращению огня

Эксперт Закария: ряд украинцев считают возможным прекращение огня с Россией

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Американский эксперт по международной политике Фарид Закария заявил, что некоторые украинцы готовы рассмотреть прекращение огня с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности. Об этом он написал в материале для The Washington Post.

По мнению эксперта, никто из украинцев не желает прекращать борьбу за возвращение территорий, но некоторые готовы рассмотреть прекращение огня.

«Некоторые говорят, что возможно представить прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность российской власти над частями Донбасса и Крыма, в обмен на реальные гарантии безопасности», — пишет Закария.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в рамках совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что переговоры США и Украины по гарантиям безопасности для Киева находятся на ранних стадиях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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