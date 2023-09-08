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Британия патрулирует украинские суда с зерном в Черном море с воздуха

The Telegraph: Британия патрулирует украинские суда с зерном с воздуха

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Yoruk Isik/Reuters

Великобритания патрулирует украинские суда с зерном в Черном море с воздуха. Об этом пишет The Telegraph.

Уточняется, что патрули были усилены после прекращения зерновой сделки Россией 17 июля. Их целью называют предотвращение атаки на гражданские суда.

До этого глава парламента Крыма Константинов призвал перекрыть доступ судов в порты Украины.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написало, что выход России из зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.

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