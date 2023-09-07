Посол США в Киеве заявила о передаче Украине бронемашин MRAP

США направят Вооруженным силам Украины 190 бронемашин MRAP. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) заявила посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджет Бринк.

«Соединенные Штаты предоставят (Киеву) 190 MRAP», — сказано в сообщении.

7 сентября министерство обороны США сообщало, что страна за время президентства Джо Байдена отправила Украине военную помощь на сумму более $44,4 млрд.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на $600 млн, в который войдут средства ПВО и боеприпасы.

6 сентября на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.