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Самолет Су-30 упал в Калининградской области

Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области, экипаж погиб

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Калининградской области 12 августа в безлюдной местности при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«При выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Экипаж самолета погиб», — проинформировали в министерстве.

Уточняется, что полет выполнялся без боекомплекта.

По предварительной информации, Су-30 упал из-за технической неисправности.

2 августа сообщалось, что частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отмечали, что самолет потерпел крушение около 11:00 в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории реки Дудинки.

2 августа также сообщалось, что пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Иркутска со стаей птиц.

Ранее самолет упал на севере Красноярского края.

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